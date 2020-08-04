2020-08-04T13:09:41+03:00
Происшествия

Пострадавшего в смертельном ДТП на «Тавриде» перевели в Севастополь

В Симферополе остаются шестеро
Анна КИРИЕНКО
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Пятеро пострадавших в ДТП на "Тавриде" остаются в тяжелом состоянииПятеро пострадавших в ДТП на "Тавриде" остаются в тяжелом состоянии
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Одного из пострадавших в смертельном ДТП на трассе «Таврида» перевели в Севастополь. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, и поездка стала возможной только после стабилизации.

- Пять пострадавших продолжают лечение в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6», - сообщили КП-Крым в Минздраве РК. - Одна пациентка находится в удовлетворительном состоянии, трое – в состоянии средней степени тяжести, еще один пациент – в крайне тяжелом состоянии.

Беременную женщину, которая ехала в злополучном микроавтобусе, перевели из больницы «скорой помощи» в Перинатальный центр. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, авария произошла рано утром 31 июля у поворота на село Русаковка Белогорского района. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который двигался из Краснодара в Севастополь, столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. Из 18 человек, ехавших в микроавтобусе, погибли 9, включая водителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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