Пострадавшего в смертельном ДТП на «Тавриде» перевели в Севастополь
Одного из пострадавших в смертельном ДТП на трассе «Таврида» перевели в Севастополь. Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, и поездка стала возможной только после стабилизации.
- Пять пострадавших продолжают лечение в ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6», - сообщили КП-Крым в Минздраве РК. - Одна пациентка находится в удовлетворительном состоянии, трое – в состоянии средней степени тяжести, еще один пациент – в крайне тяжелом состоянии.
Беременную женщину, которая ехала в злополучном микроавтобусе, перевели из больницы «скорой помощи» в Перинатальный центр. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, авария произошла рано утром 31 июля у поворота на село Русаковка Белогорского района. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который двигался из Краснодара в Севастополь, столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ. Из 18 человек, ехавших в микроавтобусе, погибли 9, включая водителя.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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