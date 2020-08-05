Ситуацию с водой в селе Мирное под Симферополем контролирует прокуратура

5 Авг. 2020 2020-08-05T11:30:03+03:00

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Обеспечение водой жителей села Мирное Симферопольского района взято на контроль Прокуратуры Крыма, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подвоз воды, который осуществляют местные власти, а также решение проблемы будут контролироваться надзорным органом.

- Прокуратура, в связи с публикациями СМИ, взяла на контроль ситуацию по обеспечению водой жителей, - говорится в сообщении Прокуратуры по РК.

Как писала КП-Крым, 3 августа в селе Мирное Симферопольского района был введен режим чрезвычайной ситуации. Скважина, питавшая водой часть села, пересохла. Без воды остаются около 2 тысяч человек. Для местных жителей организован подвоз воды четыре раза в день.

До 15 августа от городского трубопровода Симферополя в село Мирное будет проложен новый трубопровод. На это из местного бюджета потратят 700 тысяч рублей.

Стоит подчеркнуть, что без воды остаются лишь некоторые жители Мирного. В остальной части села подача воды не прекращалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU