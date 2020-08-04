В селе Мирное Симферопольского района кончилась вода. Введен режим ЧС

В селе Мирное Симферопольского района 3 августа был введен режим чрезвычайной ситуации. Дело в том, что скважина, питавшая водой часть Мирного, пересохла. Без воды остаются около 2 тысяч человек. Для местных жителей организован подвоз воды четыре раза в день, заявила КП-Крым председатель Мирновского сельского совета Наталия Лапшина.

- У нас была скважина, но она пересохла. Она питала водой бывшее сего Богдановка, которое упразднено. Местные власти согласовали строительство трубопровода от Симферополя, чтобы вернуть воду в дома жителей части нашего села. Трубопровод будет длинной 1,2 километра, - заявила КП-Крым Евгения Гудима, руководитель МУП «Мирное».

По ее словам, до 15 августа от городского трубопровода Симферополя в село Мирное будет проложен новый трубопровод. На это из местного бюджета потратят 700 тысяч рублей.

Стоит подчеркнуть, что без воды остаются лишь некоторые жители Мирного. В остальной части села подача воды не прекращалась.

Напомним, что в конце июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий Крым, поручил правительству признать дефицит питьевой воды в Крыму чрезвычайной ситуацией. Из резервного фонда Республике Крым будет выделено 159 миллионов рублей на предотвращение последствий ЧС.

Деньги потратят на целый комплекс мероприятий по обеспечению водной независимости полуострова. Список первоочередных задач утвердит правительство.

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