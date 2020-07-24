Правительство РФ признает нехватку воды в Крыму чрезвычайной ситуацией

Марат Хуснуллин, вице-премьер России, курирующий Крым, поручил правительству признать дефицит питьевой воды в Крыму чрезвычайной ситуацией.

Как говорится в проекте постановления Кабинета министров РФ, из резервного фонда Республике Крым будет выделено 159 миллионов рублей на предотвращение последствий ЧС.

Деньги потратят на целый комплекс мероприятий по обеспечению водной независимости полуострова. Список первоочередных задач утвердит правительство.

На ремонт Межгорного гидроузла потратят 73 миллиона рублей, на замену аварийных водопроводных сетей в Симферополе - 51,6 миллиона.

Также будут профинансированы ремонт Севастопольского водовода (25,9 миллиона рублей), ремонт насосной станции «Вилино» (6,64 миллиона) и добыча воды из артезианских источников в Бахчисарае (3,7 миллиона рублей).

Кроме этого, 24 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил журналистам, что запасов в Симферопольском водохранилище осталось на 100 дней. При этом он не исключил возможность, что правительство России примет постановление о признании дефицита воды в Крыму чрезвычайной ситуацией.

- Для ряда процедур такое решение, возможно, будет принято, - заявил Аксенов.

Отметим, что за прошедший июнь водохранилища, которые питают Симферополь, наполнились всего на 6 миллионов кубометров. Накопленной влаги хватит, чтобы пройти курортный сезон, сообщил глава Госкомводхоза РК Игорь Вайль.

С недавних пор Симферополь получает дополнительно около 45 тысяч кубометров воды в сутки из двух водозаборов - Вилинского и Ивановского.

13 июля стало известно, что российские военнослужащие проложили свыше 50 километров трубопровода, по которому пойдет вода из Тайганского водохранилища в Симферополь. В результате появится возможность по временной схеме перебрасывать до 50 тысяч кубометров воды в водохранилище столицы Крыма, что, в свою очередь, практически в полном объеме закроет потребность города в питьевой воде.

Отдельно подчеркнем, что в начале февраля глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщила, что власти готовят график почасовой подачи воды в частный сектор и многоквартирные дома города.

- Сейчас мы находимся на пике маловодного года, и это острая проблема. Поэтому будет введено ограничение подачи воды, - сказала Проценко на оперативно-хозяйственном совещании и пообещала, что точные графики отключений будут опубликованы в ближайшее время.

Градоначальницу поддержал и председатель Госкомводхоза Игорь Вайль. Он отметил, что в Симферополе воды осталось примерно на 100 дней. По его словам, ежедневно на нужды столицы республики нужно около 140 - 150 тысяч кубометров воды.

Сами жители крымской столицы восприняли известия о почасовой подаче воды крайне отрицательно. В социальных сетях и мессенджерах стали распространять фото протокола заседания муниципальной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В документе, который датирован 3 февраля, говорилось, что жителям Симферополя будут подавать воду с 6.00 до 10.00 и с 18.00 до 22.00. Однако ограничения не коснуться жителей поселка Гресовский, центра города и района «Старый город».

Кроме того, согласно бумаге, на территории Симферополя должны были ограничить работу автомоек, бассейнов и саун.

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