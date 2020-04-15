Как выглядит пересохшее водохранилище Симферополя: 10 пугающих фото

Из-за ситуации с коронавирусом многие стали забывать о еще одной проблеме - нехватке воды в Крыму. У жителей крымской столицы вызывает тревогу высыхание Симферопольского водохранилища.

В начале апреля в Симферопольском, Аянском и Партизанском водохранилищах было достаточно воды, чтобы обеспечить центральный район полуострова на три с половиной месяца. По данным Госкомитета по водному хозяйству Крыма, сегодня Симферопольское водохранилище заполнено лишь на 28,9%.

Напомним, что в начале февраля глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней.

Но гораздо красноречивее цифр выглядят фото, сделанные корреспондентом КП-Крым.

Водохранилище заполнено лишь на третьФото: Михаил ПАТЛИС

Есть и совсем сухие пространстваФото: Михаил ПАТЛИС

Симферопольцы задаются вопросом, на сколько же дней хватит водыФото: Михаил ПАТЛИС

В начале февраля в Госкомводхозе говорили, что воды хватит не больше, чем на три месяцаФото: Михаил ПАТЛИС

Текущая наполняемость водохранилища - около 36 миллионов кубометровФото: Михаил ПАТЛИС

Там, где раньше был полноценный разлив воды, осталась лишь маленькая речушкаФото: Михаил ПАТЛИС

Птицы - частые гостьи водохранилищФото: Михаил ПАТЛИС

Несмотря на самоизоляцию, симферопольцы посещали водохранилище, но теперь делать этого нельзяФото: Михаил ПАТЛИС

Там, где раньше была вода, теперь можно ездить на машинеФото: Михаил ПАТЛИС

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