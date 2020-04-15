2020-04-15T12:26:28+03:00
Общество

Как выглядит пересохшее водохранилище Симферополя: 10 пугающих фото

Наполняемость водохранилища - около 36 миллионов кубометров
Надежда ДАЦЮК
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Когда-то здесь была водаКогда-то здесь была водаФото: Михаил ПАТЛИС
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Из-за ситуации с коронавирусом многие стали забывать о еще одной проблеме - нехватке воды в Крыму. У жителей крымской столицы вызывает тревогу высыхание Симферопольского водохранилища.

В начале апреля в Симферопольском, Аянском и Партизанском водохранилищах было достаточно воды, чтобы обеспечить центральный район полуострова на три с половиной месяца. По данным Госкомитета по водному хозяйству Крыма, сегодня Симферопольское водохранилище заполнено лишь на 28,9%.

Напомним, что в начале февраля глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что питьевой воды для снабжения Симферополя при отсутствии достаточных осадков осталось максимум на 90-100 дней.

Но гораздо красноречивее цифр выглядят фото, сделанные корреспондентом КП-Крым.

Водохранилище заполнено лишь на треть Фото: Михаил ПАТЛИС

Водохранилище заполнено лишь на третьФото: Михаил ПАТЛИС

Есть и совсем сухие пространства Фото: Михаил ПАТЛИС

Есть и совсем сухие пространстваФото: Михаил ПАТЛИС

Симферопольцы задаются вопросом, на сколько же дней хватит воды Фото: Михаил ПАТЛИС

Симферопольцы задаются вопросом, на сколько же дней хватит водыФото: Михаил ПАТЛИС

В начале февраля в Госкомводхозе говорили, что воды хватит не больше, чем на три месяца Фото: Михаил ПАТЛИС

В начале февраля в Госкомводхозе говорили, что воды хватит не больше, чем на три месяцаФото: Михаил ПАТЛИС

Текущая наполняемость водохранилища - около 36 миллионов кубометров Фото: Михаил ПАТЛИС

Текущая наполняемость водохранилища - около 36 миллионов кубометровФото: Михаил ПАТЛИС

Там, где раньше был полноценный разлив воды, осталась лишь маленькая речушка Фото: Михаил ПАТЛИС

Там, где раньше был полноценный разлив воды, осталась лишь маленькая речушкаФото: Михаил ПАТЛИС

Птицы - частые гостьи водохранилищ Фото: Михаил ПАТЛИС

Птицы - частые гостьи водохранилищФото: Михаил ПАТЛИС

Несмотря на самоизоляцию, симферопольцы посещали водохранилище, но теперь делать этого нельзя Фото: Михаил ПАТЛИС

Несмотря на самоизоляцию, симферопольцы посещали водохранилище, но теперь делать этого нельзяФото: Михаил ПАТЛИС

Там, где раньше была вода, теперь можно ездить на машине Фото: Михаил ПАТЛИС

Там, где раньше была вода, теперь можно ездить на машинеФото: Михаил ПАТЛИС

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ИСТОЧНИК KP.RU

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