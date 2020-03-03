Стало известно, сколько воды осталось в водохранилищах Крыма

3 Март 2020 2020-03-03T15:44:05+03:00

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К концу февраля в крымских водохранилищах естественного стока накопилось 100 миллионов кубических метров воды, что на 84,6 миллиона кубов меньше, чем к началу весны прошлого года.

По информации крымского гидрометцентра, в прошлом месяце осадки на полуострове носили локальный характер. Существенные осадки в прошлом месяце были только в третьей декаде и крайне неравномерно распределились по территории речных бассейнов.

Напомним, что из-за катастрофического обмеления водохранилищ, в столице Крыма поначалу решили вводить график подачи воды. Поначалу сообщалось, что горячей воды в многоквартирных домах и частном секторе не будет с понедельника по пятницу, а холодную будут давать только утром и вечером.

Вот только к вечеру 5 февраля чиновники передумали и заверили горожан, что ситуация под контролем, а обнародованные графики подачи воды - всего лишь разработка на случай ЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU