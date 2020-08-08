Следком Крыма начал доследственную проверку гибели Виктора Глухова

Мужчина упал с высоты 15 этажа на камни и погиб. Фото: Иван ВИСЛОВ

Крымский Следком начал доследственную проверку трагической смерти 67-летнего мужчины, произошедшей под Судаком.

Погибший отправился на прогулку на мыс Капчик около поселка Новый Свет. На одном из опасных участков маршрута он поскользнулся и упал с высоты 15-этажного здания к подножью мыса. В результате падения мужчина получил множество травм, от которых скончался на месте, сообщили в пресс-службе Следкома по РК и Севастополю.

Во время проверки опросили свидетелей и осмотрели тело мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам всех анализов примут законное и обоснованное решение.

Имя мужчины не раскрывают, но, как сообщил «Интерфакс-Юг», речь идет о вице-президенте Гильдии продюсеров России Викторе Глухове.

Напомним, трагедия произошла вечером 7 августа. Виктор Глухов отправился на прогулку по популярному туристическому маршруту «Тропа Голицына». Приятный вечер обернулся трагедией: во время фотографирования мужчина сорвался с края скалы и погиб.

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