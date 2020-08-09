На границе Крыма с Украиной образовались огромные очереди

Фото: vk.com

Сотни украинцев и крымчан не могут пересечь границу Крыма с Украиной из-за принятого Кабмином решения перекрыть ее до 30 августа.

Как сообщил глава меджлиса* крымскотатарского народа Рефат Чубаров, на контрольном пункте въезда/выезда Армянск - Каланчак со стороны Крыма образовалась очередь на выезд из полуострова.

- Очевидцы сообщают, что со стороны Крыма (армяно-каланчакский переход) собрал поворот около 300 человек, чтобы покинуть Крым, который постоянно пополняется. Причина - решение Кабмина Украины о временных ограничениях пересечения контрольно-пропускных пунктов с временно оккупированным Крымом. Люди, уехавшие в Крым с материка Украины, как и граждане Крыма, собиравшиеся посетить материк, боятся застрять в Крыму. Какими словами люди в очереди говорят о Кабмине и всей украинской власти, можно и не спрашивать, - пишет Рефат Чубаров в в соцсетях.

Напомним, что Кабмин Украины принял решение ограничить пересечение границы с Крымом с 9 до 30 августа из-за угрозы распространения коронавируса.

*Запрещенная в России экстремистская организация.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50