В Гурзуфе на скалы выбросило тело туриста, которого искали девять дней

Мужчину искали 9 дней под водой и на суше. Фото: МЧС

В Гурзуфе на скалы в районе дикого пляжа выбросило тело туриста, которого искали девять дней. 32-летний мужчина пропал во время заплыва к скалам Адалары.

За одиночным заплывом с берега наблюдали отдыхающие. Они же заметили исчезновение пловца в 1,5 км от берега и сообщили по «101». Поиски пропавшего шли как под водой, так и на суше. С 1 августа спасатели обследовали 152 км берега и почти 16 га морского дна. В воскресенье утром тело мужчины обнаружили в камнях на диком пляже за территорией апартаментов «Наутилус». Труп подняли из воды на причал и передали оперативно-следственной группе для опознания и проведения необходимых действий.

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