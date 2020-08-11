Для нужд Симферополя власти планируют построить стационарный водовод

Между Тайганским и Симферопольским водохранилищами протянут стационарный водовод. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

В скором времени, возможно, между Тайганским и Симферопольским водохранилищами появится стационарный водовод: сейчас правительство республики готовит обоснование для этого строительства.

- Технико-экономическое обоснование к стационарному водоводу готовится. Мы с Маратом Хуснуллиным этот вопрос обсудили, - подчеркнул глава РК Сергей Аксенов на пресс-подходе во время открытия Белогорского водовода.

Напомним, 10 августа состоялось торжественное открытие водовода, протянувшегося от Тайганского водохранилища к Симферопольскому.

Общая протяженность трубопровода составила больше 800 километров, по которому ежедневно будет проходить до 50 тысяч кубометров воды.

Строительством занимались военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов.

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