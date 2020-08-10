«Симферополь будет с водой»: Военные решили главную проблему столицы Крыма

10 августа состоялось торжественное открытие водовода Белогорск - Симферополь. Фото: отдел информационного обеспечения Черноморского флота

После того, как запасы воды в Симферопольском водохранилище упали до рекордно низких показателей, казалось, что подачи воды по часам и жесткой экономии водных ресурсов не избежать. С каждым днем город терял все больше и больше воды. Поэтому в начале июля глава Крыма Сергей Аксенов обратился к министру обороны России с просьбой проложить трубопровод от Белогорского водохранилища до Симферопольского.

Уже к 11 июля крымские военнослужащие приступили к прокладке первых труб. Спустя месяц, 10 августа, состоялось торжественное открытие водовода Симферополь - Белогорск.

Для перекачки воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское подразделения Южного и Западного военных округов проложили трубопровод из 15 линий по 60 километров каждая. Общая протяженность трубопроводных линий между двумя водохранилищами составила более 800 километров. Вода будет подаваться специальными насосными станциями, которые были оборудованы перекачивающими насосными установками.

По словам Аксенова, прежде еще никому не выпадало выполнение такой задачи. Фото: отдел информационного обеспечения Черноморского флота

- Мы будем перекачивать до 50 тысяч кубометров в сутки. Согласно плану наших служб, мы уменьшим забор из Симферопольского водохранилища, чтобы оно пришло в нормальное состояние. Для города Симферополя это единственное верное решение. Ситуация выровняется, а дальше посмотрим. Ограничения возможны, но они будут гораздо меньше, чем до проведения трубопровода, - сказал Сергей Аксенов.

Кроме того, он подчеркнул, что из-за забора воды из Тайганского водохранилища ни один населенный пункт не пострадает, а воды в Белогорске не убавится. Теперь новый водовод почти полностью решит острый вопрос обеспечения водой симферопольцев.

Глава Крыма вручил всем причастным сертификаты и выразил слова благодарности. Фото: отдел информационного обеспечения Черноморского флота

Ранее для обеспечения крымской столицы водой в конце июня были специально построены водоводы из Ивановского и Вилинского водозаборов.

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