Минимущество Крыма предупредило людей о временной остановке приема заявлений. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прием физических и юридических лиц по управлению аренды и администрирования платежей за землю временно приостановили. Это связано с переходом Госкомрегистра Крыма на новое программное обеспечение.

В Министерство имущественных и земельных отношений уточнили, что запланированных на 13 августа приемов также не будет.

Всю информацию о возможности посещения опубликуют на официальных порталах Минимущества позднее.

Напомним, крымские центры «Мои документы» с 7 по 20 августа обслужить заявителей по услугам Росреестра не смогут. А услуги Госкомрегистра в МФЦ будут предоставляться только по предварительной записи.

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