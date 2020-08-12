В Крыму проводит отпуск российский певец Митя Фомин

Митя Фомин побывал в Балаклаве на Яхтенной прогулке. Фото: Митя Фомин / Instagram

Отпуск в Крыму в этом году решил провести российский певец, актер и телеведущий Митя Фомин, сообщает ForPost. Он умело сочетает активный отдых со спокойным досугом, путешествует по городам и все впечатления публикует у себя в Instagram.

Отдых Фомина начался с Симферополя: он здесь дал пару концертов и подстригся в местном салоне. Новой прической певец остался доволен, координаты салона оставил текста поста.

- Стильно, добротно, качественно и вежливо! Как и полагается в мужских парикмахерских, - отметил Фомин.

Певец похвастался в соцсетях новой прической и поблагодарил своего парикмахера. Фото: Митя Фомин / Instagram

Следующей остановкой был Севастополь: там артист сделал смешное фото возле театра имени Луначарского. В Балаклаве же Митю Фомина ждала Яхтенная прогулка. Он даже побывал в Каче, где также сделал пару фотографий на память.

Артист сделал смешное фото у театра имени Луначарского в Севастополе. Фото: Митя Фомин / Instagram

Уже в Ялте шоумен позволил себе отдых на пляже.

- Дорвавшегося до моря народа столько, что крымской ягодке негде упасть. Остаться где-то в спокойствии и уединении практически невозможно, и это настроение максимально точно передается на фото, - подчеркнул Митя Фомин.

Для отдыха на море Митя Фомин выбрал один из пляжей Ялты. Фото: Митя Фомин / Instagram

Напомним, ранее в Крым приехали отдохнуть Илья Авербух и Елизавета Арзамасова, но где именно пара провела отпуск – неизвестно. Однако фанаты под фотографией, опубликованной Арзамасовой 1 августа, предположили, что они могли быть либо в Балаклаве, либо в районе мыса Фиолент.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50