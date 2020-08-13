Аксенов заявил, что будет безжалостно рвать контракты с недобросовестными подрядчиками

Сергей Аксенов заменит всех недобросовестных подрядчиков. Фото: Сергей Аксенов / Facebook

Глава Крыма Сергей Аксенов пригрозил, что контракты с безответственными подрядчиками будут рваться без предупреждения. Всех тех, кто опаздывает с началом строительных работы или со сдачей объекта, заменят.

- На примете уже есть организации, которые могут занять это место, я говорил с губернаторами соседних регионов, работать есть с кем, - подчеркнул Сергей Аксенов во время совещания по строительной отрасли.

Прощать ошибки подрядных организаций никто не будет, подытожил глава региона.

Напомним, ранее Сергей Аксенов посетил несколько строек Симферополя и остался недоволен результатами. Он заявил, что чиновники и подрядчики скрывают большую часть недочетов, а отчеты заполняют ложными данными.

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