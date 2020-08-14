В Черноморском районе утонул пятилетний мальчик

За сутки в море утонуло два человека. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Черноморском районе за сутки утонуло два человека, один из которых – пятилетний мальчик из Нижнего Новгорода.

Одна из трагедий развернулась на пляже косы «Беляус» вечером 13 августа. Отдыхающие заметили в море тело мужчины и вызвали спасателей. Приехавшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть.

Вторая трагедия произошла в селе Оленевка: неравнодушные вытащили на берег тело пятилетнего мальчика. Сотрудники скорой помощи, приехавшие на место, констатировали смерть. Причина – утопление.

Напомним, ранее росгвардейцы спасли семью из пяти человек, которые чуть не разбились о скалы.

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