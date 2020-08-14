Фотографии пожара в общежитии Медакадемии в Симферополе

В службу спасения о возгорании в общежитии сообщили вечером 13 августа. Фото: ДТП и ЧП | Крым | Севастополь | Симферополь / ВКонтакте

В социальных сетях появились фотографии пожара в общежитии Медицинской академии имени Георгиевского в Симферополе.

Напомним, вечером 13 августа в службу спасения сообщили о задымлении на третьем этаже общежития. Во время тушения пожара сотрудники МЧС эвакуировали 43 человека, пять из которых пришлось спасать с помощью средств индивидуальной защиты.

Сейчас на месте пожара развернули штаб.

Фото: ДТП и ЧП | Крым | Севастополь | Симферополь / ВКонтакте

Фото: ДТП и ЧП | Крым | Севастополь | Симферополь / ВКонтакте

Фото: ДТП и ЧП | Крым | Севастополь | Симферополь / ВКонтакте

Фото: ДТП и ЧП | Крым | Севастополь | Симферополь / ВКонтакте

Фото: ДТП и ЧП | Крым | Севастополь | Симферополь / ВКонтакте

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