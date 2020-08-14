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Таксист из Крыма, который высадил семью туристов с ребенком в поле, до сих пор не наказан

Курортникам помог проезжавший мимо тракторист
Александра ТимощенкоАлександра ТимощенкоАлександраТимощенко
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Контакты таксиста устанавливаются. Фото из личного архива туристов

Контакты таксиста устанавливаются. Фото из личного архива туристов

История с таксистом, который высадил туристов из Москвы с маленьким ребенком посреди поля, до сих пор не окончена. Привлечь хама к ответственности оказалось не просто.

Извозчик перестал брать трубку и отключил свой телефон. Операторы агрегатора по поиску такси, где он работал, лишь разводят рукам. Служба не имеет с мужчиной никаких контактов.

Как удалось выяснить КП-Крым, после инцидента семья пыталась связаться со службой такси, но операторы сказали, что в черный список водителя занести невозможно, а определить, кто именно принял заказ, нельзя.

- Они добровольно попадают в базу данных, заказ тоже выбирают самостоятельно, - рассказывает Мария* КП-Крым. - Водитель выбирает себе заказ. Хочет - берет, не хочет - не берет. Мы все в этой ситуации оказались по согласию.

При этом источник в Минтрансе республики КП-Крым сообщили, что семья туристов вызывала машину через приложение, которое работает на полуострове неофициально.

- Скорее всего, это нелегальный перевозчик, - предположил наш собеседник.

Как рассказывает Мария, в официальные службы заказа такси они с супругом тоже обращались, но взять заказ никто не спешил. Слишком труднодоступное место.

Напомним, что семья туристов из Москвы неделю отдыхала на косе Беляус. Затем супруги с годовалым ребенком решили поехать в Ялту и вызвали такси. По пути водитель хамил пассажирам, обвинял россиян в своих личных проблемах и в итоге высадил туристов с ребенком в поле, забрав у них 4500 рублей за проезд.

Семье помог проезжавший мимо тракторист. Он нашел для семьи машину и помог им добраться до Ялты.

*Имена героев изменены

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