«Разве можно людей с ребенком в поле оставлять?»: В Крыму тракторист спас туристов, которых вышвырнул таксист

На фото семья после инцидента и тракторист, который помог найти и вызвать такси. Фото из личного архива супругов

Красивые виды, чистый воздух и полное отсутствие сервиса. Именно этим запомнился Крым семье из Москвы, приехавшей на отдых в республику.

НАКРЫЛО КРЫМСКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО

Молодая семья с маленьким ребенком, как и многие, приехали на отдых в солнечный и теплый Крым. Море, горы, солнце и все вроде бы было хорошо, но история, произошедшая в самом конце отпуска, полностью перечеркнула все хорошие впечатления о полуострове.

Мария и Олег вместе с маленьким ребенком отдыхали на косе Беляус неделю. Затем турситы решили сменить западное побережье на южное и поехать в Ялту. Вызвали такси и уже собрали все нужные вещи.

В Крым семья прилетела из Москвы 27 июля. Фото из личного архива супругов.

- Специально просили диспетчера прислать автомобиль с детским креслом, кондиционером и всеми удобствами: ребенок же маленький, да и ехать далеко. Машину подали в нужное время, но ни детского кресла, ни вместительного багажника там не оказалось, - рассказывает Мария. - Но ехать пора и ждать другую машину в такое отдаленное место не вариант. Взяли, что дали.

«ПРИ УКРАИНЕ БЫЛО ЛУЧШЕ»

С самого начала пути водитель донимал семью вопросами о том, зачем они приехали, сколько потратили на жилье и на все передвижения. По копейкам посчитал их отпуск, а потом бесконечно причитал, что «при Украине было лучше», а во всех проблемах таксиста виноваты именно Мария и Олег со своей полуторагодовалой дочкой.

Когда уже не было сил терпеть хамское поведение водителя, муж Марии попросил прекратить возмущения и убавить кондиционер, потому что ребенка могло продуть. Таксиста такая просьба вывела из себя.

- Он резко изменился в лице, замолчал и грубо сказал нам, что хорошо должно быть только ему, он же везет, - рассказывает девушка. - И даже после спокойных объяснений моего мужа этот мужчина еще больше начал возмущаться. В конечном итоге потребовал с нас деньги. Он угрожал нас высадить.

Бесцеремонный водитель настаивал, чтобы семья немедленно оплатила поездку и вышла из авто.

- Поле, никакой инфраструктуры, никого, ничего! На улице 36 градусов жары, мы без воды и еды с годовалым ребенком. Ей пора есть и спать. Мы планировали на следующей заправке взять перекус и развести молочную смесь - не успели. Он резко выруливает на обочину и повторяет: «4500 на торпеду! Я тебе не доверяю!», - передает слова водителя девушка.

Таксист высадил молодых родителей с годовалым ребенком в поле. Фото из личного архива супругов

Когда семья решила выйти из машины, потому что поведение водителя уже давно вышло за рамки, таксист, хлопнув дверью, выскочил из автомобиля и вышвырнул все вещи семьи в поле. Потом прыгнул обратно в такси и уехал.

- Мы в пустом поле. Жара. Рядом – ничего, даже связи нет, то есть дозвониться и вызвать еще такси - не вариант. Нашим спасением стали трактористы, которые увидели нас и остановились.

«ЧУДЕСНЫЙ ДЯДЬКА ТРАКТОРИСТ»

- Ехал я в поле, вижу - они стоят. Я увидел совсем маленького ребенка и затормозил, - рассказывает КП-Крым тракторист Александр.

Сам мужчина в прошлом тоже таксист. Какое-то время развозил людей, но история о сумасшедшем коллеге повергла его в шок. Пока Александр пытался вызвать другую машину, уже стемнело.

На фото семья после инцидента и тракторист, который помог найти и вызвать такси. Фото из личного архива супругов

- Разве можно людей с маленьким совсем ребенком оставлять в поле без ничего?, - возмущается Александр. - Просто людям помог, не проезжать же мимо, - скромно продолжал мужчина.

Благодаря трактористам семья уехала в Ялту.

- Если бы не чудесный дядька тракторист, так бы и остались с ребенком в пустом поле и без связи. Хорошо, что такие люди существуют, а вот водитель такси - это позор для Крыма, весь отдых испортил, - заключает Мария.

*Имена героев изменены

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