«Я не могла не помочь»: В крымском отеле семилетняя девочка спасла тонущего друга

Необычная история спасения произошла в одном из отелей крымского поселка Уютное, что под Судаком. Пятилетний мальчик катался на самокате около бассейна и не вписался в поворот. Он упал в полутораметровый бассейн и мог бы утонуть, но на помощь пришла семилетняя Даша.

- Мы с мужем сидели неподалеку вместе с родителями мальчика. К нам прибежала Даша и побоялась, что мы будем ее ругать за мокрое платье. Она сказала, что прыгнула в бассейн, потому что друг тонул, а плавать он не умеет, поэтому просто не могла не помочь, - рассказала КП-Крым мать девочки Ольга Павлова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/794349" frameborder="0"></iframe> Семилетняя девочка спасла пятилетнего друга, упавшего в бассейн.Видео: Камеры видеонаблюдения! другой источник

По ее словам, семья мальчика только недавно заселилась в отель, и дети начали дружить. Даша знала, что Степан* еще не умеет плавать без нарукавников. Естественно, катаясь на самокате, мальчик их не надевает.

Ругать за мокрое платье Дашу, конечно, не стали. Наоборот! Родители решили подарить ей после приезда домой электросамокат, о котором так мечтает малышка.

Так уверенно девочка прыгнула в бассейн, потому что с четырех лет занимается плаванием. Семья оплачивает частные уроки в родной Туле.

- Сначала мы ходили в бассейн нашего Тульского педагогического института. Но после месяца занятий тренер сказал, что «вы нам очень нравитесь, девочка хорошая». Но так как ей не было семи лет, взять ее он не мог. Так что мы брали частные уроки, - рассказала Ольга.

Дарья занимается плаванием несколько лет. Фото: личный архив

Помимо плавания, Даша занимается танцами. Родители надеются, что дочку ждет спортивная карьера.

- Даша из спортивной семьи. Она сильная, шустрая. Два ее брата - футболисты. Старший играет в региональной команде по футболу, а младший - в ФК «Сочи». Мы гордимся нашей дочерью, - улыбается Павлова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Смелый поступок девочки не остался незамеченным сотрудниками МЧС. Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что Дарье вручат награду.

- Семилетняя девочка не раздумывая, как была в платье, бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке. Такой поступок, без сомнений, заслуживает уважения и поощрения. Не каждый взрослый решится на такой шаг, ребенка, безусловно, необходимо представить к награде, - цитирует Шахова пресс-служба.

*Имя мальчика изменено

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Легкий как пушинка, в одной маечке»: Крымские военные спасли 4-летнего малыша из горящей пятиэтажки

Патрульные вмиг добрались по лестнице до балкона, разбили стекло и вытащили ребенка (подробнее)

В Симферополе на пожаре спасли двоих человек

Еще шесть было эвакуировано (подробнее)