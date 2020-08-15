В Крыму нашли таксиста, бросившего семью туристов с ребенком в поле

На фото семья после инцидента и тракторист, который помог найти и вызвать такси. Фото: личный архив
Инцидент с таксистом, который высадил семью туристов в чистом поле, разбирался на уровне правительства Республики Крым.
- Выяснено, что водитель выехал на заказ по личной инициативе, работал нелегально, без путевых листов, и без прохождения медосмотра, - сообщили в пресс-службе регионального Минкурортов.
На сегодняшний день идет речь о привлечении водителя к ответственности за заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению при определенных условиях.
Статья 125 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.
Напоминаем, что поделиться впечатлениями от отдыха можно на «горячей линии» Минкурортов РК 8 (800) 511-80-18, прислав обращение на shtab@mtur.rk.gov.ru, в соцсетях на страницах ведомства в Facebook, Вконтакте, Одноклассники и Instagram.
КСТАТИ
При министерстве транспорта РК, при содействии Министерства курортов и туризма РК, была создана рабочая группа по проверке факта нарушения прав пассажиров при пользовании услугами такси. В рабочую группу также вошли представители ГИБДД и Прокуратуры РК.
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