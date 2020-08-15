Украина запустили в Крым 25-метровый жовто-блакитный флаг.

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Появилась информация, что на контрольно-пропускном пункте «Чонгар», расположенном на границе Херсонской области и Республики Крым, запустили в небо 25-метровый жовто-блакитный флаг. По задумке организаторов он должен доставить по воздуху на полуостров 2000 листовок. На агитках написано, что Крым якобы входит в состав незалежной.

Видимо в Киеве запамятовали, что Крым и Севастополь воссоединилась с Российской Федерацией по итогам народного референдума в марте 2014 года. Тогда более 95% жителей полуострова отдали голос за вхождение в состав России.

Кстати, глава меджлиса* Рефат Чубаров и вовсе собрался провести «марш достоинства» на Крым.

*Меджлис - организация, запрещенная в России.

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