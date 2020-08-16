«Первая половина дня такая «гребучая»: В Севастополе снимают «Гардемарины-5»

В фильме играют известные актеры.

В Севастополе идет работа над продолжением культового фильма «Гардемарины, вперед!».

Команда знаменитого режиссера и продюсера Светланы Дружининой трудится, закатав рукава. Причем в самом прямом смысле – у актеров довольно тяжелый физический труд.

- Дожили до обеда. Первая половина дня такая была «гребучая»! Все происходило под команду «гребите-гребите! И мы гребли! – так ярко рассказал о том, как проходят съемки фильма «Гардемарины-5», артист Михаил Мамаев.

Видео с монологом разместили в соцсети, где уже есть другой ролик, подтверждающий слова усталого актера: ребята в лодка на веслах работают, не зная устали.

- Съемочная команда делится памятными моментами и техническими тонкостями, а мы только рады открывать новые секреты любимого кино, - такой пост сопровождает другое видео с киноплощадки.

СПРАВКА «КП»

«Гардемарины-5» - продолжение трилогии кинорежиссера Светланы Дружининой, в которой киноленты «Гардемарины, вперед!» (год выпуска - 1988), «Виват, Гардемарины!» (год выпуска - 1991) и «Гардемарины - 3» (год выпуска - 1992), «Гардемарины-4» или «1787» ( пока еще в работе)

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50