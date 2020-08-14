Один сценарий разбили на два фильма: Стал известен сюжет «Гардемаринов-5»

Сюжет фильма лихо закручен. Фото: Фильм Гардемарины-IV/VK

Фильм «Гардемарины-4» еще не вышел на большой экран, но уже кипит работа над пятой серией. Команда знаменитого режиссера Светланы Дружининой в настоящее время проводит съемки в окрестностях Севастополя.

Гардемарины не сдают позиции. Фото: Фильм Гардемарины-IV/VK

Фильма два, но как выяснила КП-Крым, сценарий один. Какой? Если вкратце, то в 1787 году недруги, пытаясь разорвать договор, соединивший Крым с Россией, плетут интриги против Императрицы Екатерины.

В подковерной борьбе использованы все приемы – от бесстыдных сплетен, темных слухов, лживых статей в газетах до грязных манипуляций с незаконнорожденным сыном государыни, посланного в Европу на обучение.

Спасать Отечество поручают верным друзьям-гардемаринам, которым помогают их повзрослевшие дети. Главные герои, выполняя задание Императрицы, перегоняя корабль с берегов Мальты в Крым, чтобы защитить южные границы России, становятся участниками сражения при Кинбурне (турецкая крепость XV века на Кинбурнской косе в устье Днепра. – от авт.) и помогают Александру Суворову добыть победу.

- Это был сценарий одного фильма, - рассказала КП-Крым Оксана Семенова, пресс-секретарь Светланы Дружининой.- По определенным причинам (не могу сказать каким) картину решила разделить на две части: мир («Гардемарины-4») и война («Гардемарины-5»).

Ну, воевать, так воевать! Вот на киноплощадку пятой части и пригласили курсантов Нахимовского военно-морского училища, которые с удовольствием дерутся в кадре и махают веслами на шлюпках.

- Курсанты будут у нас сниматься в качестве матросов-гардемаринов, - рассказала Дружинина.

В предыдущем фильме были заняты такие звезды, как Дмитрий Харатьян, Михаил Боярский, Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный, Михаил Мамаев, Александр Домогаров. Не исключено, что мы их увидим в пятой ленте.

СПРАВКА «КП»

«Гардемарины-5» - продолжение трилогии кинорежиссера Светланы Дружининой, в которой киноленты «Гардемарины, вперед!» (год выпуска - 1988), «Виват, Гардемарины!» (год выпуска - 1991) и «Гардемарины - 3» (год выпуска - 1992), «Гардемарины-4» или «1787» ( пока еще в работе)

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