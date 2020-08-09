«Дайте же мне парик! Хочу к гардемаринам!»: В Крыму разыскивают длинноволосых пловцов для съемок

У гостей и жителей полуострова есть возможность сняться в кино вместе с известными артистами. Фото: Светлана Дружинина/VK

Знаменитый кинорежиссер Светлана Дружинина заявила о том, что скоро на полуострове начнется работа над продолжением уже пятой части саги о гардемаринах.

- Две недели будем снимать в Севастополе, - сообщила Светлана Дружинина. – Вода и подводные съемки. Будем надеяться, что все получится, и мы увидим, как Димочка Харатьян плавает под водой, Саша Домогаров, Мамаев Миша и, конечно же, наши молодые, очаровательные ребята - Андрюша Лаптева и Ника Здорик.

Все эти актеры исполняли главные роли в кино «Гардемарины-4». Также фильм своим участием украсили Михаил Боярский, Анна Семенович и Александр Панкратов-Черный.

И вот у жителей и гостей Крымского полуострова то же появился отличный шанс стать звездой экрана.

Фото: скрин КИНоЖизнь Крыма/VK

- Добрый день! На х/ф «Гардемарины» требуются длинноволосые мужчины, умеющие хорошо плавать. Занятость с 10 по 25 августа, город Севастополь, - такой пост появился на странице паблика по набору киноактеров для массовых сцен в ВКонтакте.

Пользователи соцсети живо отозвались на заманчивое предложение и наперебой стали предлагать свои кандидатуры, комментируя пост: «Баттерфляй не изображу, могу часами болтаться среди обломков и плыть в стиле моряка 18 века»; «Звоните. Я - кандидат в мастера спорта по плаванию»; «Актер театра и кино. Хорошо плаваю. Закончил РАТИ ГИТИС».

Желание прикоснуться к прекрасному настолько велико, что один пользователь, у которого короткая стрижка, весьма эмоционально написал: «Дайте же мне парик! Хочу к гардемаринам!»

Но у него маловато шансов - с накладными волосами в прошлом году на съемках случился забавный конфуз - при резком движении парик слетел с головы.

СПРАВКА «КП»

«Гардемарины-5» - продолжение трилогии кинорежиссера Светланы Дружининой, в которой киноленты «Гардемарины, вперед!» (год выпуска - 1988), «Виват, Гардемарины!» (год выпуска - 1991) и «Гардемарины - 3» (год выпуска - 1992), «Гардемарины-4» или «1787» ( в работе).

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