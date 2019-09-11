На съемках киноленты «Гардемарины-4» в Крыму случился конфуз

СЕГОДНЯ 15:33 2019-09-11T15:55:47+03:00

Изменить размер текста: A A

- Ну, давай, иди сюда! - и мужчины затеяли шумную потасовку.

Оппоненты, вцепившись в друг друга, почти свалились на землю, как случилось непредвиденное: у одного драчуна с головы слетели...волосы.

"Гардемарины-4": Актеры устроили драку.Видео: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Голос за кадром резюмировал:

- Бывает, и парики падают!

Такое видео появилось в соцсети. Снято оно на киноплощадке в Севастополе, где идет работа над лентой «Гардемарины-4».

Конфуз произошел с Михаилом Мамаевым, который играет роль Никиты Оленева. Надо отдать должное актеру: он не растерялся, поднял парик с земли и начал напяливать на себя.

- Как выглядит типичный день актера? Раздача автографов, получение наград, съемки с гениальными режиссерами и талантливыми коллегами? В реальности все не так просто. Часто это жесткие диеты, тренировки по несколько раз в день и освоение сложнейших навыков в самые короткие сроки, - прокомментировала ролик Светлана Дружинина.

Компанию Михаилу Мамаеву составляют Дмитрий Харатьян (Алеша Корсак) и Александр Домогаров (Паша Горин).

Боярский вытащил из моря девушку. Фото: Михаил Попов/ Фильм "Гардемарины-IV"/VK

В съемках принимает участие Михаил Боярский. Известный актер в образе француза Брильи спасает из воды юную красотку: его совместное фото с девушкой, одетой в мокрую рубаху, просто взорвало соцсети.

Гардемарины-4 в Крыму: Главные герои стоят на берегу Голубой бухты в Севастополе.В кадре Михаил Боярский и Ника Здорик. Видео: фильм Гардемарины-IV /VK

ИСТОЧНИК KP.RU