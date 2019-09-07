Михаил Боярский снялся в Крыму с девушкой в мокрой рубашке

На берегу моря стоит хрупкая девушка: ветрено, а на ней лишь мокрая рубашка-платье, которая прилипла к коже и четко «обрисовывает» стройное юное тело.

Гардемарины-4 в Крыму: Главные герои стоят на берегу Голубой бухты в Севастополе.В кадре Михаил Боярский и Ника Здорик. Видео: фильм Гардемарины-IV /VK

Рядом с весьма сексуальной девой пожилой господин в треуголке и старинном камзоле. Мужчина держит ее за руку и что-то страстно говорит, стараясь перекричать шум морской волны.

Если юную прелестницу не так уж и легко «опознать», то господина, пожалуй, знают большинство жителей всей территории бывшего Советского Союза - это известный актер Михаил Боярский.

Ника Здорик играет одну из главных ролей в новом фильме. Фото: Фильм «Гардемарины-IV»/VK

Его напарница по сюжету - молодая актриса Ника Здорик.

Гардемарины-4 в Крыму: в кадре Михаил Боярский. Видео: фильм Гардемарины-IV /VK

В Севастополе, на берегу Голубой бухты киногруппа знаменитого режиссера Светланы Дружининой ведет съемки продолжения культового фильма «Гардемарины, вперед!» - «Гардемарины-4».

Это и другие видео с киноплощадки размещены на официальной странице команды, работающей над фильмом.

- У режиссера есть фишки, с помощью которых он вызывает у зрителя определенные эмоции, доносит свои мысли. И это не диалоги и действия актеров, а особые визуальные приемы, - такой комментарий сопровождает коротенькие видео. - Они напрямую работают с нашим подсознанием, а иногда содержат в себе тайный посыл, который может пропустить даже матерый киноман.

Гардемарины-4 в Крыму: Михаил Боярский бредет по каменистому берегу.Видео: фильм Гардемарины-IV /VK

В новой киноленте Михаил Боярский играет свой старый персонаж из трилогии «Гардемарины, вперед!» французского дипломата де Брильи, а вот Ника Здорик исполняет роль Александры - дочери Анастасии Ягужинской и Саши Белова.

Трудно, а вернее невозможно, понять по видео и фото, о чем именно рассказывает сюжет, снятый на берегу Голубой бухты в Севастополе. Одно можно, сказать, что встреча героев, наверняка, несет в себе какой-то крутой поворот в фильме. Ведь в ленте «Гардемарины-4» идет речь о том, что знаменитая троица гардемаринов и их дети, выполняют тайное поручение самой императрицы Екатерины Великой. (Роль Шурки – сына Алеши Корсака и Софьи Зотовой, играет молодой актер Андрей Лаптев. – От авт.)

Команда единомышленников попадает в сети тайного заговора международных авантюристов, но напрочь разбивает планы заговорщиков, и достойно справляется с поручением государыни-матушки.

В сюжетной линии нового кинофильма много географических локаций: Петергоф, Переславль-Залесский, Мальта и Крымский полуостров. Вот Светлана Дружинина вместе с единомышленниками и киногруппа и путешествует по свету.

Анн Семенович очень хороша в кадре. Фото: Анна Семенович/Instagram

Причем в Крыму они уже работают во второй раз. В апреле-мае киногруппа уже вела съемки на полуострове, в которых была задействована Анна Семенович. Роль ее престарелого мужа играл Александр Панкратов-Черный. И вот на исходе лета «Гардемарины-4» снова вернулись на приветливый Крымский полуостров. Хотя не всегда отношения с погодой складываются по-дружески. Совсем недавно шторм едва не сорвал съемочный день, потому что сильный ветер раскидал декорации по берегу моря.

СПРАВКА "КП"

Кинолента «Гардемарины-4» (второе рабочее название «1787») - это продолжение трилогии Светланы Дружининой, состоящей из кинолент «Гардемарины, вперед!» (1988г.), «Виват, Гардемарины!» (1991г.) и «Гардемарины - 3» (1992 г.).

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