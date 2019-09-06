2019-09-06T11:39:45+03:00
Общество

Шторм разнес все декорации: В Севастополе съемки кино «Гардемарины-4» оказались на грани срыва

Киногруппе Светланы Дружининой пришлось срочно восстанавливать все порушенное [фото, видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Работа над фильмом продолжилась. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VKРабота над фильмом продолжилась. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK
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В Севастополе непогода внесла свои коррективы в работу над продолжением трилогии «Гардемарины, вперед!». Сильный ветер изрядно похозяйничал на киноплощадке, расположенной на берегу Черного моря.

Но «киношники» оказались стойкими людьми и не допустили срыва работы.

Киносъемки идут на берегу моря. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Киносъемки идут на берегу моря. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

- И даже шторм нам не помеха. Съемки продолжаются, невзирая на погоду, - такое сообщение появилось в официальной группе Светланы Дружининой. - Ночью был сильный штор, и декорацию разнесло по берегу. Пришлось вылавливать ее и заново строить.

Капризная погода не первый раз вмешивается в работу над фильмом «Гардемарины-4». Весной кинорежиссеру Светлане Дружининой пришлось из-за ненастья отменять все«морские сюжеты».

В фильме, который повествует о гардемаринах и их детях, взявшихся выполнять поручение императрицы Екатерины, снимаются такие известные актеры, как Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный, Михаил Боярский, Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян.

Главные роли доверили и молодым актерам - Нике Здорик и Андрею Лаптеву. На киноплощадке вместе с профессиональными артистами в массовых сценах снимаются и простые жители Севастополя.

Съемки киноленты"Гардемарины-4": Актрисы ссорятся из-за юбки.Анна Семенович и Анастасия Макеева устроили на съемочной площадке потасовку. Понарошку. Видео: ann_semenovich/instagram •! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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