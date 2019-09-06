Шторм разнес все декорации: В Севастополе съемки кино «Гардемарины-4» оказались на грани срыва
В Севастополе непогода внесла свои коррективы в работу над продолжением трилогии «Гардемарины, вперед!». Сильный ветер изрядно похозяйничал на киноплощадке, расположенной на берегу Черного моря.
Но «киношники» оказались стойкими людьми и не допустили срыва работы.
Киносъемки идут на берегу моря. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK
- И даже шторм нам не помеха. Съемки продолжаются, невзирая на погоду, - такое сообщение появилось в официальной группе Светланы Дружининой. - Ночью был сильный штор, и декорацию разнесло по берегу. Пришлось вылавливать ее и заново строить.
Капризная погода не первый раз вмешивается в работу над фильмом «Гардемарины-4». Весной кинорежиссеру Светлане Дружининой пришлось из-за ненастья отменять все«морские сюжеты».
В фильме, который повествует о гардемаринах и их детях, взявшихся выполнять поручение императрицы Екатерины, снимаются такие известные актеры, как Анна Семенович, Александр Панкратов-Черный, Михаил Боярский, Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян.
Главные роли доверили и молодым актерам - Нике Здорик и Андрею Лаптеву. На киноплощадке вместе с профессиональными артистами в массовых сценах снимаются и простые жители Севастополя.
Съемки киноленты"Гардемарины-4": Актрисы ссорятся из-за юбки.Анна Семенович и Анастасия Макеева устроили на съемочной площадке потасовку. Понарошку. Видео: ann_semenovich/instagram •! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU