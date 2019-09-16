«Гардемарины-4» в Крыму: Харатьян и Боярский сыграют на палубе 30-метрового корабля

Любовные треугольники, драки и конные бешенные скачки - сюжет фильма «Гардемарины-4» закручен лихо.

На Крымском полуострове артисты снимаются в виноградниках, на берегу Черного моря и в подводных глубинах. И вот настал знаменательный момент, когда гардемарины, что переводится с французского, как морская стража, наконец-то попадут на палубу самого настоящего корабля и покажут свои навыки в морском деле.

«Киношники» смилостивились над фанатами и чуть-чуть приоткрыли таинственный занавес над съемками ленты, разместив в соцсети видео.

"Гардемарины-4" в Крыму: Для съемок построили 30-метровое судно.Гардемарины выйдут в море. Видео: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

- Мы на причале - осваиваем корабль. Это галера, которую Екатерина подарила флоту, - рассказывает в кадре Светлана Дружинина, режиссер продолжения трилогии «Гардемарины, вперед!». - Ее имя «Шибека». На ней будут выходить в море опытные и молодые гардемарины. Длина судна 30 метров.

Увидели свет еще один ролик с кораблем, сооруженным специально для фильма.

"Гардермарины-4" в Крыму: Артисты выйдут в открытое море, как только стихнет шторм.Видео: Светлана Дружинина. Официальная страница/VK

- Вы видите мачты того самого корабля, на котором мы будем трудиться, - говорит в кадре Светлана Дружинина.

Актеры же дружно выпаливают: - Жизнь родине, а честь никому!

Кто из актеров будет играть в сюжетах для построен корабль станет известно, только когда фильм выйдет на большой экран. Но уже понятно, что там найдется место для Дмитрия Харатьян, чей персонаж Алексей Корсак.

Не исключено, что и Михаил Боярский, в роли ушлого Сержа Де Брильи, каким-то боком проберется на судно. Все возможно, все реально!

Ведь коварный француз уже "засветился" в кадре с девушкой в мокрой рубахе-платье. Наш пострел везде поспел...

Корабль - хорошо, но киногруппа не забывает о других, не менее зрелищных сюжетах. Нашлось в сценарии место и драке: мужчины затеяли шумную потасовку, а в результате случился небольшой казус - у одного драчуна с головы слетел парик.

"Гардермарины-4" в Крыму: Бешенные скачки на резвых скакунах.Видео: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

А вот еще одно видео со съемок: Все залито предзакатным солнцем, а под бравую мелодию по равнине несутся всадники! Короткое видео все пронизано настоящим духом приключений, который витает в воздухе.

За оружие берутся мужчины и женщины. Фото: "Гардемарины-IV"/VK

Причем в фильме представительницы прекрасного пола наравне с представителями сильного носятся на конях и берутся за холодное оружие.

Ведь по сценарий повзрослевшие гардемарины вместе со своими детьми - сыновьями и дочками берутся помогать императрице Екатерине.

Бравые гардемарины всегда в седле. Фото: "Гардемарины-IV"/VK

Дружная команда единомышленников ловко выпутывается из сетей международных авантюристов и напрочь разбивает планы заговорщиков. Гардемарины достойно справляются с поручением государыни-матушки и заодно помогают великому Александру Суворову добиться победы в важном сражении.

В кинофильме много географических локаций: Петергоф, Переславль-Залесский, Мальта и Крымский полуостров. Вот Светлана Дружинина вместе с единомышленниками и путешествует по белому свету. Весной они отсняли часть материала на полуострове, а в конце августа снова вернулись в Крым.

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