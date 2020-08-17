В Сакском районе семейные разборки закончились разбитым лимузином

В лимузине полностью разбиты окна. Фото группы ВК "Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь"

Не так давно в Сакском районе около жилого дома разбили белый лимузин. Новость о таком событии моментально разлетелась по всем крымским пабликам.

В социальных сетях строили предположения, что же случилось с лимузином: машину разбили из-за того, что занимала сразу несколько парковочных мест или все-таки из-за зависти?

Как оказалось, причиной инцидента стали банальные семейные разборки. Лимузин посреди дня разбил разъяренный тесть хозяина.

Об этом КП-Крым рассказал сам владелец машины.

- На днях купили лимузин с другом для того, чтобы устраивать бизнес, а тут такой сюрприз, - рассказал хозяин автомобиля. - Разбил прям посреди бела дня на глазах у соседей. Совсем неадекватный.

На восстановление нового лимузина хозяину понадобится около 150 тысяч рублей. Заявление об ущербе уже передано в полицию, все подробности выясняются.

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