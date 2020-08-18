Аэропорт «Симферополь» обслужил рекордное количество пассажиров

Пассажиропоток аэропорта Симферополь продолжает расти Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

15 августа Международный аэропорт Симферополя принял рекордное число пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Крыма. Суточный трафик составил 44 885 пассажиров, что стало рекордным числом за всю историю аэропорта.

Всего за первую половину августа количество обслуженных пассажиров составило 611,5 тысячи людей, что на 26,6% превышает показатели прошлого года.

Также в аэропорту приняли и отправили 3 608 регулярных рейса. Это на 365 рейсов больше, чем за этот же период в 2019 году.

Напомним, что еще в июне аэропорт «Симферополь» вернулся к привычной географии и интенсивности полетов после карантина.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50