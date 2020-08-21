Эксперт рассказал, как повлияет отключение воды на туристический сезон в Крыму

Теперь в некоторых районах Симферополя воду будут давать по часам Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Плановые отключения воды в Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах никак не повлияют на туристическую отрасль в этом году.

Об этом КП- Крым сообщил председатель комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

- График подачи воды вводят только в Симферополе и в Симферопольском районе, в курортных городах такого не будет, поэтому это не отразится на количестве отдыхающих на полуострове, - заявил Черняк.

Напомним, что в связи с продолжающейся засухой власти Крыма приняли решение ввести график отключения воды. Плановое отключение коснется в первую очередь Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов.

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