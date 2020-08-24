Прокуратура Крыма проверит условия содержания малыша в симферопольском детдоме

Информация о состоянии малыша привлекла внимание следователей. Фото: КРБОО «Наша надежда»/FB

Прокуратура Крыма проверит информацию о ненадлежащем состоянии ребенка из симферопольского детского дома.

Новость о критическом состоянии ребенка в соцсетях распространили представители общественной организации, к которым обратилась приемная мать малыша Ольга Крамная. Информация привлекла внимание следователей.

- Во время проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при обеспечении надлежащих условий содержания малолетнего в данном учреждении. Кроме того, будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Напомним, история началась 16 августа 2020 года: жительница Симферополя Ольга Крамная выложила в соцсетях пост о критическом состоянии усыновленного малыша. Вина, по ее словам, лежит на сотрудниках детдома – они не смогли обеспечить ему должный уход.

- Сережку «готовили» к паллиативной жизни. У него нет диагнозов, предрасполагающих к этому. С должным уходом и современными методами реабилитации ребенок мог достаточно быстро восстановиться, а в итоге превратился в дистрофика с обезвоживанием и рахитом, - рассказала в Facebook приемная мать.

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