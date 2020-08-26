В Крыму снят мораторий на спортивные соревнования

Кубок клифф-дайвинга в четвретый раз будет разыгран в Крыму Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму снят мораторий на проведение в регионе всероссийских и международных спортивных соревнований. Изменения внесены в указ главы региона о режиме повышенной готовности к ЧС из-за коронавируса.

Мораторий снят на спортивные мероприятия, проходящие на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, на межрегиональные, всероссийские и международные состязания в рамках единого календарного плана, республиканские соревнования, включая сдачу норм ГТО. При этом общее количество участников не должно превышать 50 человек, посетителей должно быть не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения.

Ранее мораторий был снят с проведения со 2 по 6 сентября под Судаком фестиваля творческих сообществ «Таврида-АРТ».

В Ялте 12 сентября будет проходить международный турнир по хай-дайвингу — прыжкам в воду с большой высоты. Наблюдать за состязаниями можно с городской набережной.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50