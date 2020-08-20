Только для избранных: Как пройдет фестиваль «Таврида-АРТ» в 2020 году

В прошлом году на фестивале побывало более 92 тысяч участников. Фото: страница арт-кластера "Таврида" ВКонтакте

Фестиваль «Таврида-Арт» пройдет и в этом году. Даже несмотря на пандемию мероприятие состоится в бухте Капсель под Судаком. Но в 2020-м организаторы обещают принципиально новый формат, ведь коронавирус и здесь внес свои коррективы.

ФЕСТИВАЛЮ БЫТЬ

Количество участников в этом году сильно снизилось по понятным причинам, но вот требований к безопасности, наоборот, стало больше. На мероприятие смогут попасть только 2 тысячи человек, и только тысяча будет присутствовать на самой арт-площадке. Остальные будут наслаждаться фестивалем онлайн.

Участниками смогут стать только крымчане. Фото: страница арт-кластера "Таврида" ВКонтакте

БЕЗ МАСКИ - НЕ ПРОЙДЕШЬ

Офлайн-зрителями смогут стать только крымчане. Обязательное условие - справки об отрицательном результате коронавируса, наличие масок и перчаток.

- У нас с этим строго, без масок никто не пройдет, - рассказывают КП-Крым организаторы фестиваля.

Также все присутствующие смогут воспользоваться антисептиками, они будут в свободном доступе на территории арт-кластера.

- На площадках установлены рециркуляторы и промаркированы места для соблюдения социальной дистанции, - отмечают в пресс-службе.

Помимо событий на площадке арт-кластера, все мероприятия можно будет увидеть онлайн. Посмотреть их смогут только зарегистрированные и подтвержденные дирекцией фестиваля участники и зрители. Прием заявок заканчивается 20-го августа.

В этом году Тавриду решили разделить на 15 сцен: концертная программа будет состоять из выступлений, проходящих на разных локациях рядом с арт-объектами, поэтому поток зрителей будет равномерно распределен весь день.

Выступающих на фестивале пока держат в секрете. Фото: страница арт-кластера "Таврида" ВКонтакте

Кто выступит для творческих ребят – пока неизвестно. Организаторы еще не раскрывают все секреты.

Как сообщалось ранее, главное молодежное событие осени - фестиваль фестивалей «Таврида - АРТ» - пройдет в бухте Капсель в Крыму с 2 по 6 сентября. Организаторы обещают полное соблюдение всех санитарно-эпидемиологических рекомендаций.

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