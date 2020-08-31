Пожар в поселке ГРЭС: под Симферополем сгорело несколько складов

Пожар сопровождался сильным задымлением. Фото: Сергей Мельник / Facebook

Днем 31 августа под Симферополем в поселке ГРЭС загорелись заброшенные склады. Возгорание ликвидировали в 15.49.

- Горят неэксплуатируемые склады на улице Монтажная. Спасатели работают на месте. Пострадавших нет. В 15.49 пожар локализован на площади 70 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Крыму.

В соцсетях набирают популярность фото и видео, на которых видно, что пожар был рядом с теплоэлектростанцией.

Напомним, 26 августа произошел пожар в керченской многоэтажке. Из дома эвакуировали 115 человек, из которых 10 детей. Сильные ожоги получила хозяйка квартиры, она скончалась в больнице.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50