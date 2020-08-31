Врачи не спасли женщину, пострадавшую во время взрыва в многоэтажке Керчи

Пожар произошел в среду вечером. Фото: Архив "КП"

Женщина, которая пострадала во время взрыва газа в многоэтажном доме в Керчи, скончалась в больнице. Об этом КП-Крым рассказали в пресс-службе Минздрава РК.

Со среды крымские врачи боролись за жизнь 51-летней керчанки, но, несмотря на все усилия, женщину не удалось спасти.

Напомним, керчанку эвакуировали из горящей многоэтажки с термическими ожогами 60% тела.

Вечером в среду в многоэтажном доме произошел взрыв газа. Пожар охватил верхние этажи десятиэтажки на улице Кирова, 93. Из дома эвакуировали 115 человек, из которых 10 детей.

Из-за взрыва газа власти Керчи ввели режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня.

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