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Последствия пожара в многоэтажке в Керчи: Женщина получила 60% ожогов тела

Медики и сотрудники МЧС рассказали о последствиях пожара в многоэтажке в Керчи
Никита ПолькоНикита ПолькоНикитаПолько
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Во время происшествия обошлось без погибших.

Во время происшествия обошлось без погибших.

Вечером 26 августа в Керчи произошел пожар. Огонь охватил верхние этажи десятиэтажного дома по улице Кирова. Несмотря на то, что сотрудникам МЧС удалось быстро локализовать огонь, без пострадавших не обошлось.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местного МЧС, перед началом пожара в многоэтажке в Керчи очевидцы и местные жители слышали сильный хлопок. Возможно, это был взрыв газового баллона в одной из квартир. Эта версия сегодня проверяется.

Спасатели эвакуировали из до 10 человек.

Спасатели эвакуировали из до 10 человек.

Спасатели эвакуировали из горящего дома 10 человек. Слаженная и оперативная работа сотрудников чрезвычайного ведомства принесла свои плоды – на пожаре никто не погиб.

Пожар охватил два верхних этажа.

Пожар охватил два верхних этажа.

Потушить пожар удалось быстро, огонь был локализован на площади 40 квадратных метров. Тем не менее, женщина 51-го года получила во время происшествия около 60% ожогов тела. Ее госпитализировали, сообщил КП-Крым директор Республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

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