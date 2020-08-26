Последствия пожара в многоэтажке в Керчи: Женщина получила 60% ожогов тела

Во время происшествия обошлось без погибших.

Вечером 26 августа в Керчи произошел пожар. Огонь охватил верхние этажи десятиэтажного дома по улице Кирова. Несмотря на то, что сотрудникам МЧС удалось быстро локализовать огонь, без пострадавших не обошлось.

Как сообщили КП-Крым в пресс-службе местного МЧС, перед началом пожара в многоэтажке в Керчи очевидцы и местные жители слышали сильный хлопок. Возможно, это был взрыв газового баллона в одной из квартир. Эта версия сегодня проверяется.

Спасатели эвакуировали из до 10 человек.

Спасатели эвакуировали из горящего дома 10 человек. Слаженная и оперативная работа сотрудников чрезвычайного ведомства принесла свои плоды – на пожаре никто не погиб.

Пожар охватил два верхних этажа.

Потушить пожар удалось быстро, огонь был локализован на площади 40 квадратных метров. Тем не менее, женщина 51-го года получила во время происшествия около 60% ожогов тела. Ее госпитализировали, сообщил КП-Крым директор Республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

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