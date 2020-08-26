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В жилом доме в Керчи взорвался газ, есть пострадавшие

Пожар охватил два верхних этажа высотки, пришлось эвакуировать людей
Никита ПолькоНикита ПолькоНикитаПолько
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Пожар от взрыва газа произошел в доме на улице Кипова.

Пожар от взрыва газа произошел в доме на улице Кипова.

Сегодня вечером в многоэтажном доме города Керчи произошел взрыв газа. Пожар охватил верхние этажи десятиэтажки на улице Кирова, 93. Как сообщают в пресс-службе МЧС России, предварительно известно об одном пострадавшем.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные расчеты по повышенному номеру сложности.

Пожар произошел около 17.00 на улице Кирова.

Пожар произошел около 17.00 на улице Кирова.

- По прибытию обнаружено, что в десятиэтажном жилом доме на уровне 8-9 этажей виден огонь в окнах. По оперативным данным один человек пострадал, - сообщают в МЧС.

Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.

Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.

Спасателям быстро удалось потушить пожар, огнь был локализован на площади сорока квадратных метров.

По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме могло стать неосторожное обращение с бытовым газом.

Спасателям пришлось эвакуировать из дома людей. Обошлось без погибших.

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