В жилом доме в Керчи взорвался газ, есть пострадавшие

Пожар от взрыва газа произошел в доме на улице Кипова.

Сегодня вечером в многоэтажном доме города Керчи произошел взрыв газа. Пожар охватил верхние этажи десятиэтажки на улице Кирова, 93. Как сообщают в пресс-службе МЧС России, предварительно известно об одном пострадавшем.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные расчеты по повышенному номеру сложности.

Пожар произошел около 17.00 на улице Кирова.

- По прибытию обнаружено, что в десятиэтажном жилом доме на уровне 8-9 этажей виден огонь в окнах. По оперативным данным один человек пострадал, - сообщают в МЧС.

Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.

Спасателям быстро удалось потушить пожар, огнь был локализован на площади сорока квадратных метров.

По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме могло стать неосторожное обращение с бытовым газом.

Спасателям пришлось эвакуировать из дома людей. Обошлось без погибших.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Читайте также

Причины пожара в многоэтажке в Керчи

МЧС озвучило предварительные причины пожара в многоквартирном доме в Керчи (подробнее)

Видео пожара в жилом доме в Керчи

Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи, где взорвался газ (подробнее)