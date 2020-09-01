Есть чего бояться? СБУ подготовилась к диверсии на Северо-Крымском канале

Фото пресс-службы СБУ Украины

Служба безопасности Украины провела противодиверсионные учения на стратегических объектах Херсонской области.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, учения прошли в районе Каховской ГЭС, Каховском судоходном шлюзе и на сооружениях Северо-Крымского канала.

Как сообщают в пресс-службе СБУ, по сценарию тренировок «диверсанты» пытались совершить нападение на стратегические объекты Херсонщины с помощью проникновения на них и минирования оборудования.

Также к учениям привлекались и сотрудники национальной полиции страны, военнослужащие нацгвардии, подразделения Министерства обороны и органы местного самоуправления.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины принял решение включить в список не подлежащих приватизации объектов Северо-Крымский и Каховский каналы, по которым поступала вода на территорию республики до блокады. Решение в Киеве объяснили тем, что это может угрожать «национальным интересам» страны, ведь Россия, как считают в Раде, использует эту воду для своей армии.

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