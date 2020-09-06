В Крым из Воронежа на поезде привезли 630 тонн пшеницы

Фото: пресс-служба Крымской железной дороги.

Мост через Керченский пролив работает в полную силу. Вот и из Воронежской области прямым железнодорожным сообщение прибыла первая партия пшеницы.

- 630 тонн зерна были поданы на терминал для перевалки и дальнейшей отправки на экспорт, - сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.

Был даже установлен небольшой рекорд: 1527 километров поезд преодолел за пять 5 суток при нормативном сроке доставки грузов одиннадцать суток.

Всего же в сентябре в крымские порты планируется поставить 100 вагонов пшеницы.

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