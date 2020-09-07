Симферопольские резервуары для воды оборудуют камерами видеонаблюдения

Симферопольские баки для воды снабдят камерами видеонаблюдения. Фото: Иван ВИСЛОВ

Руководство крымской столицы думает закрепить на баках для воды, установленных во дворах многоэтажек, камеры видеонаблюдения.

- Сегодня мы пригласили на совещание провайдеров. Хотим отработать с ними систему видеонаблюдения. Думаю, они пойдут нам навстречу, помогут. Чтобы там, где находятся емкости, у нас было видеонаблюдение, - рассказала на совещании по вопросам водоснабжения Симферополя глава администрации города Елена Проценко.

Идею также поддержал глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, несколько дней тому назад неизвестные разбили пять баков для воды. Хулиганы в емкостях пробили дыры топором, в одной также гвоздем испортили краны. Власти крымской столицы посчитали повреждения актом вандализма.

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