Крымские власти не будут закрывать предприятия и школы из-за коронавируса

В Крыму не станут закрывать школы и предприятия из-за коронавируса. Фото: Надежда ДАЦЮК

Власти Крыма не станут ужесточать карантинные меры и вводить новые ограничений из-за коронавируса. Все предприятия и учебные заведения продолжат работать в обычном режиме.

- Однако Роспотребнадзор принимает решение локально по классам, если там есть некие процессы. Все действующие нормы в республике, связанные с работой предприятий, обязательны для соблюдения, - уточнил глава Крыма Сергей Аксенов во время оперштаба по ситуации с коронавирусом в регионе.

Но Аксенов добавил, что из-за того, что в Ялте в разгар курортного сезона фиксировали рост заболеваемости коронавирусом и пневмонией, жителям и гостям полуострова стоит оставаться настороже и сохранять соцдистанцию.

Напомним, глава Крыма анонсировал открытие нового многофункционального медицинского центра имени Семашко в Симферополе. Больница способна будет принять 480 больных пневмонией и коронавирусом. Открыть учреждение планируют через две недели.

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