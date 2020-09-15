В Крыму ни в питьевой воде, ни в море коронавирус не нашли

В Крыму проверили больше 700 проб воды и не нашли коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крымские специалисты Роспотребнадзора проверили больше 700 проб морской воды, воды в аквапарках, питьевой воды и смывов. Коронавируса нигде нет.

- На сегодняшний день во внешней среде новой коронавирусной инфекции не обнаружено, - подчеркнула руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская во время утреннего заседания оперштаба.

Помимо этого, по словам Пеньковской, эксперты проверили жителей Крыма на наличие иммунитета к COVID-19, и только у 4,3% местных он есть.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50