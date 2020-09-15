В ресторанах и кафе Крыма появятся рециркуляторы

В заведениях крымского общепита появятся рециркуляторы. Фото: Михаил ПАТЛИС

В заведениях крымского общепита после закрытия летних террас установят рециркуляторы воздуха. Также сохранится дистанция между столиками.

- Хочу обратить внимание, что в закрытых помещениях в эпидемический сезон, как только будут убраны летние площадки по техническим причинам, у вас у всех должны находится рециркуляторы, - подчеркнула руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская во время оперштаба по коронавирусу.

Напомним, в конце марта весь крымский общепит из-за распространения коронавирусной инфекции закрыли. Свои двери кафе и столовые открыли вновь только 1 июня. Обслуживание клиентов проходило на верандах и летних площадках. С 15 же июня посетителей разрешили пустить во внутренние помещения.

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