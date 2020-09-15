В Ялте возбудили уголовное дело против хозяина незаконного объекта. Фото: Иван Имгрунт / Facebook

В Ялте хозяина нелегальной постройки по улице Игнатенко привлекли как к административной, так и к уголовной ответственности.

- Работы по его демонтажу практически завершены, причем силами самого собственника здания, - рассказал глава администрации курортного города Иван Имгрунт, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

По поводу этого здания судебные тяжбы шли несколько лет. Закончилось все возбуждением уголовного дела против владельца строения за неисполнение приговора суда. Только тогда собственник нашел деньги на снос здания и выполнил все работы в короткие сроки.

До конца года должны снести еще 42 незаконных постройки за счет собственников. По словам начальника Отдела судебных приставов по городу Ялта Оксаны Черниковой, недобросовестных владельцев будут привлекать к административной и уголовной ответственности до тех пор, пока они не начнут работать по закону.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50