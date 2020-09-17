Появились фото двойника Харатьяна на киносъемках в Крыму

Актер и его дублер. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Севастополь и Южный берег Крыма стали местом работы кинорежиссера Светланы Дружининой и ее команды над четвертой и пятой частями киносаги о храбрых гардемаринах.

В приключенческом фильме заняты актеры с громкими именами: Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Анна Семенович, Александр Панкратова-Черный, Михаила Мамаев.

Но как известно, артистов в кадре иногда заменяют дублеры. На одном из новых фото в официальном паблике киногруппы Дружининой запечатлен ладно сложенный блондин, смутно напоминающий какого-то актера. Кто таков?! Пролистав ленту паблика в обратную сторону, находим ответ на этот вопрос.

- Дмитрий Харатьян со своим дублером. Профессию дублера не назвать легкой. Очень часто приходится рисковать своим здоровьем и жизнью, выполняя сложнейшие трюки. Дублеров подбирают так, чтобы они были максимально похожи на актера, но в некоторых сценах это совсем не обязательно, - гласит пост, который проиллюстрирована целым фотосетом. На снимках Дмитрий Харатьян и его киношный близнец.

Напоминаем, что Михаил Боярский, который играет свой старый персонаж из трилогии «Гардемарины, вперед!» французского дипломата де Брильи,то ли в шутку, то ли всерьез, уже обнародовал своего двойника.

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