В Евпатории директор детского лагеря ответит за преступление вожатого. Фото: Архив "КП"

В Евпатории на директора детского лагеря, вожатый которого надругался над воспитанницей, возбудили уголовное дело. Оказалось, женщина приняла на работу судимого мужчину без необходимых документов.

- Своими действиями начальник детского лагеря подвергла реальной опасности жизнь и здоровье воспитанников. В результате мужчина в августе текущего года во время тихого часа совершил в отношении одной из отдыхающих в лагере девочек действия сексуального характера, - сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили против нее уголовное дело по факту оказания не отвечающих требованиям безопасности здоровью услуг. За это ей может грозить до 2 лет лишения свободы. На данный момент проводится расследование, выясняются все детали произошедшего.

Напомним, инцидент произошел днем 19 августа: мужчина, будучи вожатым в лагере, во время тихого часа зашел в комнату девочек и надругался над одной из них. После случившегося пострадавшая сразу же позвонила матери и все рассказала.

Обвиняемый попытался сбежать, но его задержали на автовокзале. В содеянном он признался. Во время допроса также выяснилось, что мужчина был судим.

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