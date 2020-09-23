«Нравится ваша попа!»: Соцсети оценили «знойные» фото Эвелины Бледанс в Крыму

Эвелина Бледанс. Фото: bledans/Instagram

Эвелина Бледанс - телеведущая, талантливая артистка и просто красивая женщина - регулярно будоражит публику, размещая в соцсетях яркие посты.

- В Крыму и скалы страстно губы целуют, и море нежно тело ласкает. В Крыму такое с тобой происходит, что сердце с душою, как чайка порхают, - интригующее сообщение на своих страничках в соцсети артистка подкрепила сексуальными фото.

Вот она па палубе судна в наряде, не скрывающем всей прелести декольте.

Актриса хороша в любом ракурсе. Фото: bledans/Instagram

Перемена одежды только усилила ее сексуальность, когда она, свернувшись калачиком, лежит, повернувшись спиной к объективу.

Пользователи соцсети, комментируя пост, выразили свое мнение: «Красавица! Хоть я и женщина, но мне нравится ваша попа!»; «Звезда!»; «Одна воспитывает ребенка, а держит отличную форму! Браво».

Правда не всегда фанаты воспринимают столь благосклонно смелые фотосеты, находятся и такие, что начинают стыдить актрису.

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