В Крыму за неделю потушили 89 пожаров и спасли 39 человек. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

В Крыму за неделю огнеборцы потушили 89 пожаров. Из них 65 возникли из-за возгорания сухой травы и мусора, а четыре – в лесной местности.

За это же время сотрудников МЧС по Крыму 10 раз вызывали на ДТП. 13 человек удалось спасти, двое погибли. Помимо этого, 3 происшествия было на воде, во время которых спасли 9 человек, один погиб.

Также в Крыму за семь дней провели 8 поисково-спасательных операций. Сотрудникам ведомства удалось спасти 17 человек, 2 из которых были детьми.

Напомним, в районе Керчи днем 24 сентября спасатели эвакуировали 4 людей, застрявших под мостом на лодке. С помощью спецоборудования лодку взяли на буксир и пришвартовали к причалу у мыса Змеиный. В медпомощи спасенные не нуждались. На всю операцию потребовалось около 6 часов.

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