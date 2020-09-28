В Симферополе 29 сентября откроют улицу Невского для проезда

В Симферополе 29 сентября откроют улицу Александра Невского. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Улицу Александра Невского в крымской столице, закрытую днями ранее на ремонт, откроют во вторник, 29 сентября. Время запуска движения в администрации города уточнят позже.

- У нас останется только нанесение дорожной разметки, которая может быть по технологии нанесена только тогда, когда битумная пленка с асфальтобетона сойдет. Она сходит обычно через трое суток. Поэтому сначала мы запускаем движение, а потом наносим окончательную разметку из термопластика, - объяснил на пресс-подходе министр транспорта республики Сергей Карпов.

Напомним, движение по улице Александра Невского перекрыли еще в пятницу, 25 сентября, в 23.00. Помимо этого, на два дня собирались закрыть участок дороги от улицы Толстого до улицы Павленко.

Власти Симферополя советовали жителям и гостям крымской столицы учитывать эту информацию при планировании маршрутов. Все троллейбусы и автобусы перекрытые участки дороги объезжали.

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